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الأربعاء، 03-08-2022 10:51 ص

حصاد الدوري : خسارة أولى للفيصلي ،، وصدارة بأفضل دفاع وهجوم للوحدات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختتمت مباريات الجولة الأولى من مرحلة إياب دوري المحترفين، باستكمال مباراة الفيصلي وشباب العقبة على ستاد عمان الدولي، والتي توقفت مساء السبت بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل استئنافها يوم الأحد .


موقع ملاعب رصد أهم الشذرات والأرقام من الجولة ، ونقدمها لكم ..

 

1/ المربع الذهبي : 


ابتعد الوحدات بصدارة دوري المحترفين بـ 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفيصلي الوصيف، ويأتي الحسين ثالثا بـ 23 نقطة، ويتقاسم فريقا سحاب وشباب العقبة المركز الرابع بـ 17 نقطة لكل منهما .


2/ أقوى هجوم :

سجل فريق الوحدات 21 هدف، شباب الأردن 19 هدف، الفيصلي والحسين إربد 17 هدف كأكثر الفرق تسجيلا، فيما لم يسجل فريق سحاب إلا 10 أهداف حتى الآن.
 
3/ أقوى دفاع :

لم تتلق شباك الوحدات إلا 6 أهداف، فيما تلقت شباك معان 22 هدف، والجزيرة والصريح 21 هدف .




4/ الأكثر فوزا : 

فاز الوحدات في 9 مباريات ، فيما لم يفز الجزيرة إلا في مباراة واحدة.

 
5/ الأكثر تعادلا :

تعادل شباب العقبة، سحاب، السلط والحسين إربد في 5 مباريات، فيما لم يتعادل فريقا الصريح وشباب الأردن إلا مرة واحدة حتى الآن .


6/ الأكثر خسارة :

خسر فريق الصريح8 مباريات حتى الآن، وبفارق مباراة عن الرمثا والجزيرة، فيما خسر الفيصلي لأول مرة في هذه الجولة .

7/ هداف الدوري : 

واصل لاعب الحسين اربد الجديد محمد أبو عرقوب شراكته مع البرازيلي دوغلاس، مهاجم فريق شباب الأردن بصدارة هدافي الدوري بتسجيله 5 أهداف رغم غيابهما عن تسجيل الأهداف في هذه الجولة .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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