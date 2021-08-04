حصاد الذهب : تعرف على ترتيب الأردن بين الدول العربية تاريخيا

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الوكيل الإخباري - أنس عشااسهم البطل الأولمبي أحمد أبو غوش بدخول الأردن في نادي الذهب العربي في الألعاب الأولمبية، عندما حصد ذهبية التايكواندو في أولمبياد طوكيو 2020، وهي الذهبية الأولمبية الوحيدة في تاريخ رياضتنا، والتي باتت تمتلك فضية أيضا عبر بطل التايكواندو صالح الشرباتي .وتوج الأبطال العرب عموما بـ "31" ميدالية ذهبية تاريخيا، "4" منها في النسخة الحالية من الأولمبياد، وكانت لمصر والمغرب نصيب الأسد بـ "14" ميدالية تتقاسمانها مناصفة، فيما تتقاسم الجزائر وتونس الوصافة بـ "5" ميداليات لكل منهما .وإليكم قائمة الدول العربية الحاصلة على الميداليات الذهبية في الأولمبياد عبر التاريخ:مصر والمغرب - 7 ذهبياتتونس و الجزائر - 5 ذهبياتالبحرين و قطر - ذهبيتانالأردن، سوريا والإمارات – ذهبية واحدة