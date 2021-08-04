الأربعاء 04-08-2021
الوكيل الاخباري

أردني يتعرض للاحتراق في السعودية والخارجية : نتابع حالته

قوات الاحتلال تهدم منشآت شمال حاجز الحمرا

السعودية تعلن عن أسعار جديدة لنفطها

الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت تتصدر تويتر

140 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الخام الأمريكي ينخفض لليوم الثالث على التوالي

دعوة النواب للجلسة الساعة الثالثة

الإفتاء توضح حكم استخدام الهاتف أثناء خطبة الجمعة

الأمانة : بطاقة مجانية لركوب باص سريع التردد لهذه الفئة

رسالة من إدارة الدوريات الخارجية إلى سائقي المركبات

عاجل

أردني يتعرض للاحتراق في السعودية والخارجية : نتابع حالته

الأربعاء، 04-08-2021 02:17 م

حصاد الذهب : تعرف على ترتيب الأردن بين الدول العربية تاريخيا

Ahmad_Abughaush,_2016_Summer_Olympics_in_Rio_de_Janeiro,_men's_75_kg,


الوكيل الإخباري - أنس عشا
اسهم البطل الأولمبي أحمد أبو غوش بدخول الأردن في نادي الذهب العربي في الألعاب الأولمبية، عندما حصد ذهبية التايكواندو في أولمبياد طوكيو 2020، وهي الذهبية الأولمبية الوحيدة في تاريخ رياضتنا، والتي باتت تمتلك فضية أيضا عبر بطل التايكواندو صالح الشرباتي .اضافة اعلان




 
وتوج الأبطال العرب عموما بـ "31" ميدالية ذهبية تاريخيا، "4" منها في النسخة الحالية من الأولمبياد، وكانت لمصر والمغرب نصيب الأسد بـ "14" ميدالية تتقاسمانها مناصفة، فيما تتقاسم الجزائر وتونس الوصافة بـ "5" ميداليات لكل منهما .


وإليكم قائمة الدول العربية الحاصلة على الميداليات الذهبية في الأولمبياد عبر التاريخ:

مصر والمغرب  - 7 ذهبيات
تونس و الجزائر - 5 ذهبيات
البحرين و قطر - ذهبيتان
الأردن، سوريا والإمارات – ذهبية واحدة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tokyo 2021

شاهد الفيديو : قطري يقترح تقاسم الذهبية الأولمبية مع منافسه والحكم يقبل !!

7202114141811754166513

محمود زعترة يفتتح سجله التهديفي مع الوحدات

190291

مجددا ،، الأولمبية الأردنية تبارك لقطر

11202014135952716680956

منتخب الصقور يهزم مصر في نهائي كأس الملك عبدالله الثاني

218622152_1135986576912046_6502319824636260124_n

التشكيل المثالي لمرحلة الإياب من دوري المحترفات،، وأهم الأرقام

30c2a13b-7386-4022-beb1-541d9b2c1b2b

ترتيب هدافات دوري المحترفات مع نهاية مرحلة الإياب

أخبار متعلقة
60a17d6a40bb3

قبل انطلاق الجولة العاشرة ،، جدول ترتيب الهدافين

وفا-صوقار

شاهد : دموع نتمنى أن تتكرر

E1qQ65dWUAMbOtw

تعثر جديد لفريق محمود زعترة بالدوري العراقي

181436313_3459925637440345_6580773941980442780_n

صراع ثلاثي على صدارة هدافي دوري المحترفين

dd11f3dc-07d4-42fd-a7a0-b6e623596f69

سوريا تطلب اعتماد الأردن ملعبا بيتيا لها في تصفيات المونديال

main_image5d7c077dacbda

الأردني قادر على الإبداع ،، شلباية مشروع أسطورة عالمية