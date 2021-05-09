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الأحد، 09-05-2021 06:23 م

حصاد اللاعبين الأردنيين بالدوري الكويتي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
سجل لاعبانا الأردنيان عدي الصيفي وجيمي سياج لفريقيهما القادسية وخيطان تواليا، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة لحساب الجولة الـ "15" من الدوري الكويتي .
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وافتتح التسجيل للقادسية قائده بدره المطوع بالدقيقة "30" من ركلة جزاء، ليرد جيمي سياج بعد ذلك بـ "7" دقائق بالتسجيل من ركلة جزاء أيضا، قبل أن يحسم الصيفي الفوز للأخضر بتسجيل الهدف الثاني بالدقيقة "61" من عمر اللقاء.



وولحساب الجولة ذاتها خسر فريق النصر الذي يلعب له لاعب الوسط الدولي الأردني بهاء عبد الرحمن، والمهاجم أحمد الرياحي،مع فريق الساحل بهدف نظيف، في مباراة أقيمت مساء السبت .

ويحل القادسية بالمركز الثاني على سلم الترتيب بـ "32" نقطة، ويأتي النصر بالمركز الخامس بـ "19" نقطة، أما خيطان فيتذيل الترتيب بـ "7" نقاط.

 




 

 


 

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