حصاد دوري أبطال أوروبا قبل إنطلاق ربع النهائي

الوكيل الإخباري - شهدت مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الكروي الجاري 2022-2023، العديد من الأرقام القياسية والإحصائيات المميزة سواء للأندية المشاركة في البطولة أو اللاعبين الكبار في القارة العجوز.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات ربع نهائي المسابقة الأوروبية العريقة، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تقام مواجهتي مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ على ستاد الاتحاد، وإنتر ميلان مع بنفيكا على ملعب "النور".



وتاليا أهم الارقام والاحصائيات التي سجلت:



سجل اللاعبون 342 هدفا

متوسط 3.06 هدفا في المباراة الواحدة

معدل هدف كل 29 دقيقة

نابولي الأكثر تهديفا – 25 هدفا

بايرن ميونيخ الأقوى دفاعيا – استقبل هدفين

بايرن ميونخ حقق العلامة الكاملة – 8 انتصارات

3 أندية لا تعرف الهزيمة – مان سيتي وبنفيكا وبايرن ميونيخ

هالاند أفضل الهدافين – 10 أهداف

جواو كانسيلو الأكثر صناعة للأهداف – 5 أسيست

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