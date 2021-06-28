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الإثنين، 28-06-2021 08:51 م

حصاد نجوم الأردن في الدوري العراقي

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الوكيل الاخباري - أنس عشا - اختتمت منافسات الجولة الـ "33" من الدوري العراقي لكرة القدم، والذي يشهد تواجد "3" لاعبين أردنيين، بالإضافة للمدرب الوطني هيثم الشبول، حيث كانت البداية يوم الجمعة بتعادل فريق نفط الوسط الذي يضم محمود زعترة بهدف لمثله مع الزوراء.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي مشاركة زعترة أساسيا، فيما جاء هدف التعادل الثمين بالدقيقة "89" عن طريق اللاعب حسين عبد الواحد .
وفي المباراة الثانية تواجه الشرطة الذي يضم بجهازه الفني الشبول، ويلعب له المحترف السوري السابق بصفوف أندية الوحدات، الجزيرة وذات راس فهد اليوسف مع فريق الطلبة وانتصر بهدفين دون رد.

بدوره تعادل فريق لاعبنا الدولي إحسان حداد القوة الجوية مع فريق أربيل بدون أهداف، فيما فاز فريق مدافعنا أحمد الصغير الحدود على الكرخ بهدف نظيف .

ويتصدر القوة الجوية الترتيب بـ "73" نقطة، وبفارق "8" نقاط عن الشرطة الوصيف، بينما يحل نفط الوسط بالمركز الخامس بـ "57" نقطة، ويأتي الحدود بالمركز قبل الأخير بـ "27" نقطة .

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