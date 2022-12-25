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الأحد، 25-12-2022 04:20 م

حصاد 2022.. محمد صلاح يغيب عن التشكيلة المثالية

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الوكيل الإخباري - أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، يوم السبت، عن اختياراتها للتشكيلة المثالية لعام 2022، بعد نهاية كأس العالم لكرة القدم، التي جرت في قطر من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التشكيلة المثالية للعام 2022، بعد أن قاد منتخب "التانغو" للفوز بكأس العالم، على حساب نظيره الفرنسي، إثر تغلبه عليه (4-2) بركلات الترجيح، يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل" بقطر، وحصول "البرغوث" على لقب أفضل لاعب في البطولة.

كما دخل الثنائي الفرنسي، كريم بنزيما، وكيليان مبابي، خط الهجوم لتشكيلة العام.

بينما غاب النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة المثالية التي كشفت عنها صحيفة "ليكيب"، بالرغم من فوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خلت التشكيلة من أي لاعب من منتخب المغرب "أسود الأطلس"، الذي احتل المركز الرابع في مونديال قطر 2022، وهو إنجاز إفريقي وعربي غير مسبوق.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية لعام 2022، وفقا لصحيفة "ليكيب":

حراسة المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

خط الدفاع: الفرنسي ثيو هيرنانديز (ميلان) – الكرواتي يوشكو غفارديول (لايبزيغ) – الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) – البلجيكي كايل ووكر (مانشستر سيتي)

خط الوسط: البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – البرازيلي كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد).

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