حظوظ السعودية والأرجنتين.. خيار حاسم يفك شفرة التأهل

الوكيل الإخباري - أجلت منتخبات المجموعة الثالثة حسم بطاقتي التأهل لدور ال 16 إلى الجولة الأخيرة في دور المجموعات بمونديال قطر 2022.



وعادت الأرجنتين بقوة للمنافسة بفوز ثمين (2-0) امس السبت، على منتخب المكسيك، الذي لم يفقد حظوظه في السباق بعد، رغم الخسارة.



وبنهاية الجولة الثانية، تصدرت بولندا المجموعة برصيد 4 نقاط، وجاءت الأرجنتين ثانية بثلاث نقاط، ثم السعودية ثالثة ب3 نقاط، وأخيرا المكسيك في المركز الرابع بنقطة واحدة.



وعلى صعيد الأهداف، تمتلك بولندا هدفين، تليها الأرجنتين ولها 3 أهداف وعليها 2، ثم السعودية ولها هدفان وعليها 3، وأخيرا المكسيك بهدفين في شباكه ولم يسجل.



وستكون حسابات التأهل مفتوحة على كل الاحتمالات يوم الأربعاء المقبل، حيث الصدام الناري بين الأرجنتين وبولندا، والتحدي الخاص بين السعودية والمكسيك.



وسيكون الفوز هدفا للمنتخبات الأربعة، في الجولة الثالثة، خاصة السعودية والأرجنتين وبولندا إذ سيكون الخيار الحاسم لتأهل كل منهم مباشرة، دون انتظار الهدايا من المنافسين.



السعودية × المكسيك



في حال فوز السعودية: ستصل للنقطة السادسة، وتحسم التأهل، لتودع المكسيك البطولة، إذ سيتوقف رصيدها عند نقطة واحدة.



فوز المكسيك: سيرتفع رصيده إلى النقطة 4، وينتظر نتيجة الأرجنتين وبولندا، بينما سيودع الأخضر.



التعادل: يصبح للأخضر 4 نقاط، وينتظر نتيجة الأرجنتين وبولندا، وتودع المكسيك البطولة.



الأرجنتين × بولندا



في حال فوز الأرجنتين: يصبح رصيدها 6 نقاط، تضمن تأهلها، بينما يتوقف رصيد بولندا عند 4 نقاط، وتنتظر نتيجة السعودية والمكسيك.



فوز بولندا: تصل للنقطة السابعة، وتحسم التأهل، فيما يتجمد رصيد الأرجنتين عند 3 نقاط، وتخرج من المونديال.



التعادل: تصل الأرجنتين للنقطة الرابعة، ويرتفع رصيد بولندا للنقطة الخامسة لتتأهل مباشرة، وبالتالي ينتظر رفاق ميسي نتيجة السعودية والمكسيك.

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