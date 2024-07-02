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الثلاثاء، 02-07-2024 09:31 ص

حفيظ دراجي يثير جدلًا بتعليقاته ضد رونالدو

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الوكيل الاخباري- أثار المعلق الجزائري حفيظ دراجي جدلًا واسعًا بعد مباراة البرتغال وسلوفينيا مساء الاثنين ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وحجز المنتخب البرتغالي تذكرة التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية بفوز صعب على حساب سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 بعدما فرض التعادل دون أهداف كلمته على المباراة التي استمرت لمدة 120 دقيقة في ثمن النهائي.

وأضاع البرتغالي كريستيانو رونالدو ضربة جزاء لصالح منتخب بلاده في الوقت الإضافي من عمر اللقاء ليواصل قائد النصر السعودي صيامه عن التهديف في منافسات النسخة الحالية للبطولة القارية.

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات لدراجي تبدو ساخرة من أداء رونالدو وإهداره ضربة الجزاء بجانب إضاعته عدة محاولات أمام مرمى سلوفينيا.

وتناول دراجي في أثناء تعليقه على بكاء رونالدو عقب إهداره ضربة الجزاء في لقاء سلوفينيا المشهد نفسه عقب خسارة النصر أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودخل وقتها رونالدو أيضًا في بكاء حاد.

ودشن بعض المتابعين وسم تحت عنوان "لا لتعليق حفيظ دراجي" عبر منصة إكس كما وجهوا انتقادات للمعلق الجزائري.

 




 

 


 

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