حقيقة ارتباط نيمار بالعودة إلى برشلونة

الوكيل الإخباري - يبدو أن الانفصال بين نيمار وباريس سان جيرمان، سيكون حقيقيًا الصيف المقبل، حيث بات اللاعب البرازيلي مستعدًا لاتخاذ خطوة جدية بالرحيل.



ويرتبط نيمار بتعاقد طويل مع باريس حتى 2027.



وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على قناته بشبكة "يوتيوب": "ما يمكننا قوله في الوقت الحالي إن باريس ناقش داخليًا رحيل نيمار المحتمل وهو أمر مطروح هذا الصيف".



وأضاف: "يبدو أنها المرة الأولى التي يكون خلالها نيمار مطروحًا للبيع منذ انضمامه إلى باريس. هناك فرصة سانحة لرحيله.. لكن أين سيذهب؟.. لا شيء واضح حتى الآن".



وتابع: "ليس هناك أي شيء متقدم بشأن عودة نيمار إلى برشلونة، ولن يتم اتخاذ قرار بشأن أي شيء هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل".



وواصل خبير الانتقالات: "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن نيمار من اتخاذ هذه الخطوة المحتملة (العودة إلى برشلونة)".



واختتم: "يعد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حلاً مثيرًا لمستقبل نيمار؛ لأنه قد يكون فرصة لبعض الأندية

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