حقيقة استغناء الفيصلي عن محترفه

الوكيل الاخباري - أكد مصدر مطلع من داخل الفريق الأول بالنادي الفيصلي أن غياب اللاعب الأرجنتيني كلاوديو لوسيانو فاسكيز عن مباريات وتدريبات الفريق بالفترة الأخيرة جاء بسبب الإصابة.



ونفى المصدر لموقع ملاعب أن يكون غياب اللاعب لأسباب فنية أو أن يكون المدير الفني الوطني عدنان عوض قد قرر الإستغناء عنه، مفنداً جميع الأحاديث المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن ذلك.



وكان المهاجم الأرجنتيني قد انضم للفيصلي في فترة الانتقالات ما بين مرحلتي الذهاب والإياب إلا أنه لم يشارك مع الفريق إلا لدقائق محدودة حتى الآن.

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