حقيقة اعتزال شيكابالا في نهاية الموسم الحالي

الوكيل الإخباري - كشف مصدر مقرب من محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة اعتزال اللاعب كرة القدم في نهاية الموسم الحالي.



وتغيب محمود عبدالرازق شيكابالا عن قائمة فريق الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد التي ستقام يوم غد الجمعة بسبب نزلة برد شديدة.



وقال مصدر مقرب من اللاعب رفض الافصاح عن اسمه:"شيكابالا خلال الفترة الماضية لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية في أي آمر يخص مسيرته مع نادي الزمالك في الفترة القادمة".



وأضاف:"بعض المعلومات التي خرجت وتحدثت عن اللاعب بأن هذا الموسم هو الأخير له في الملاعب آمر خطأ، لم يتحدث شيكابالا في هذا الأمر على الإطلاق ولا نعلم سبب تلك الشائعات التي خرجت في الفترة الحالية".



واختتم:"حالة اللاعب في الوقت الحالي جيدة للغاية ويقوم بعمل فحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي الزمالك.

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