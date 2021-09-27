حقيقة انتقال نجم الوحدات للدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - أنس عشانفى مصدر مطلع لموقع ملاعب، الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن انتقال نجم الوحدات أنس العوضات لأحد أندية الدوري السعودي .وحسب المصدر فإن اللاعب لم يتلق عرضا رسميا ، بل أن الأمر منحصر بعرض شفهي وتم رفضه مباشرة لأهمية اللاعب في المشروع المستقبلي للوحدات والذي يطمح لاستمرارية التنافسية محليا وأسيويا.ويعد العوضات من أهم لاعبي الوحدات بالموسم الحالي وساهم بتسجيل وصناعة عدد كبير من الأهداف ببطولتي الدوري والكأس، كما شهدت الفترة الأخيرة تواجده بشكل أساسي مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم .