الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

أوروبا تتجه لفرض ضرائب هائلة غير مسبوقة على السجائر

التربية: دراسة آلية تنفيذ اعتماد امتحان التوجيهي على سنتين

30 % ارتفاع الطلب على الخبز نهاية الأسبوع الماضي

بدء مناورات عسكرية شاملة لجيش الاحتلال في الضفة

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة 5.49%

طالب يعتدي على مدير مدرسة بـ "جنزير" في عجلون

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

تنويه بشأن عمل معبر رفح يومي الاثنين والثلاثاء

توقعات برفع البنزين (90) 15 فلساً و (95) 20 فلساً والسولار 35 فلساً الشهر المقبل

حماية المستهلك: تضليل وغش وخداع في الجمعة البيضاء

الأحد، 27-11-2022 12:31 م

حقيقة انتهاء مسيرة ياسر الشهراني لاعب منتخب السعودية

11202227122942324281244


الوكيل الإخباري - ياسر الشهراني يعتبر من أبرز نجوم منتخب السعودية ولذلك الإصابة التي جعلته لا يتمكن من إستكمال مباراة الأرجنتين جعلت هناك حالة من القلق تنتاب الجماهير السعودية التى كانت تطمح في مواصلة اللاعب تواجده في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده ولكن هل إصابة الشهراني في مباراة الأرجنتين ستمنعه من إستكمال مسيرته داخل المسطيل الأخضر؟.

كشفت عدد من التقارير الإعلامية الصحفية خلال الايام الماضية حالة الظهير الأيسر ياسر الشهراني والمفاجأة أن الإعلامية خلود زهران أكدت أن اللاعب المخضرم لن يتمكن من إستكمال مسيرته الكروية بسبب إصابته في مباراة الأرجنتين الأخيرة مما جعل هناك حالة من الذعر يشعر بها عشاق فريق الهلال والمنتخب السعودي.

الإتحاد السعودي لم يؤكد هذه الأنباء بل قام بنشر بيان عبر قنواتة على منصات التواصل الإجتماعي أكد أن الظهير الأيسر ياسر الشهرانى قام بإجراء عملية ناجحة في غدة البنكرياس وذلك بعد إصابته في مباراة الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم ولم يقوم الإتحاد السعودي بالرد على هذه الأخبار التى تؤكد إنتهاء مسيرة نجم الهلال في المسطيل الأخضر ولكن المؤكد أن الشهراني لن يتمكن من المشاركة في باقي مباريات منتخب السعودية.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120222713157181740505

أين سالم؟.. مشجعون أرجنتينيون يردون على سخرية السعوديين من ميسي (فيديو)

1120222711381994958044

بشرى سارة لجماهير العرب.. قناة مجانية تنقل مباراة المغرب وبلجيكا اليوم

11202227104744309369719 (1)

ماذا قال مدرب المكسيك عن مواجهة السعودية؟

11202227102542741832768

ميسي يتحدى بولندا برسالة حاسمة

11202227101746418690605 (1)

حظوظ السعودية والأرجنتين.. خيار حاسم يفك شفرة التأهل

1120222793430330344235

لقاءات نارية وأنظار العرب تتجه لمباراة المغرب (الموعد والقنوات)

أخبار متعلقة
350772

فيديو جديد يكشف ما فعله لاعب الأرجنتين في 'ياسر الشهراني' قبل اصطدامه

1120222315395788226067 (1)

منتخب السعودية يعلن عن قرار جديد بشأن لاعبه الشهراني المصاب

112022239356361403001

بيان رسمي سعودي عن إصابة الشهراني القوية

large

شاهد ..أول ظهور لـ 'ياسر الشهراني' من المستشفى بعد تعرضه لإصابة قوية

7777777

بيان رسمي سعودي عن إصابة الشهراني "القوية"

11202222154855918666270

سالم الدوسري رجل مباراة السعودية والأرجنتين