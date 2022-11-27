حقيقة انتهاء مسيرة ياسر الشهراني لاعب منتخب السعودية

الوكيل الإخباري - ياسر الشهراني يعتبر من أبرز نجوم منتخب السعودية ولذلك الإصابة التي جعلته لا يتمكن من إستكمال مباراة الأرجنتين جعلت هناك حالة من القلق تنتاب الجماهير السعودية التى كانت تطمح في مواصلة اللاعب تواجده في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده ولكن هل إصابة الشهراني في مباراة الأرجنتين ستمنعه من إستكمال مسيرته داخل المسطيل الأخضر؟.



كشفت عدد من التقارير الإعلامية الصحفية خلال الايام الماضية حالة الظهير الأيسر ياسر الشهراني والمفاجأة أن الإعلامية خلود زهران أكدت أن اللاعب المخضرم لن يتمكن من إستكمال مسيرته الكروية بسبب إصابته في مباراة الأرجنتين الأخيرة مما جعل هناك حالة من الذعر يشعر بها عشاق فريق الهلال والمنتخب السعودي.



الإتحاد السعودي لم يؤكد هذه الأنباء بل قام بنشر بيان عبر قنواتة على منصات التواصل الإجتماعي أكد أن الظهير الأيسر ياسر الشهرانى قام بإجراء عملية ناجحة في غدة البنكرياس وذلك بعد إصابته في مباراة الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم ولم يقوم الإتحاد السعودي بالرد على هذه الأخبار التى تؤكد إنتهاء مسيرة نجم الهلال في المسطيل الأخضر ولكن المؤكد أن الشهراني لن يتمكن من المشاركة في باقي مباريات منتخب السعودية.

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