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الثلاثاء، 12-09-2023 03:28 م

حقيقة انقلاب ريال مدريد على خليفة أنشيلوتي

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف إدارة ريال مدريد تجاه راؤول جونزاليس، مدرب فريق "الكاستيا".

وذكرت تقارير مؤخرا أن إدارة الميرنجي انقلبت على راؤول عندما تفاوض مع فياريال، وأن الرئيس فلورنتينو بيريز قرر استبعاد أسطورة النادي من الترشيحات الخاصة بخلافة كارلو أنشيلوتي في الفريق الأول، كما أن منصبه في الكاستيا بات تحت التهديد.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد لا تزال تنظر إلى راؤول على أنه جزء أساسي من مشروع النادي في الكاستيا.

لكن الشبكة الإسبانية أكدت أن إدارة ريال مدريد لا ترى راؤول بالفعل كمرشح لخلافة أنشيلوتي، حيث يعتقد بيريز أن خيار التعاقد مع تشابي ألونسو أكثر جاذبية.

وكشفت أن إدارة الميرنجي كانت متفهمة لموقف راؤول عندما تفاوض مع فياريال، وفتحت له الأبواب معتقدة أنه لن يرفض هذا العرض، لأن تطلعاته كمدرب عالية جدا، لا سيما بعد أن أبلغوه بأنه لن يكون بديلا لأنشيلوتي.

وختمت: "راؤول طلب من بيريز ضم عدد من لاعبي الميرنجي إلى صفوف فياريال، إذا نجحت المفاوضات، وعلى رأسهم داني سيبايوس، وأبدى رئيس ريال مدريد استعداده لدراسة الصفقة في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن رغبة اللاعب ظلت مجهولة".

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