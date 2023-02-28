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الثلاثاء، 28-02-2023 01:59 م

حقيقة تحية ميسي ولابورتا في حفل الأفضل - صورة

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الوكيل الإخباري -  أثارت صورة تحية ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، لأحد الأشخاص في حفل الأفضل، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوج ميسي، بجائزة أفضل لاعب لعام 2022، والمقدمة من الاتحاد الدولي، متفوقا على كريم بنزيما وكيليان مبابي.

وزعم الكثيرون أن الصورة تجمع بين ميسي وخوان لابورتا رئيس برشلونة، في ظل وجود أنباء تفيد بقرب رحيل البرغوث عن باريس.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن أنباء مقابلة ميسي ولابورتا غير صحيحة، كما أن الطرفين لم يتقابلا مطلقا في الحفل.

وأشار البرنامج إلى أن الشخص الذي صافح ميسي، والذي أطلق عليه الشيرنجيتو، شبيه لابورتا، أربك الكثيرين على مواقع التواصل.

وقاد ميسي، منتخب بلاده الأرجنتيني، لحصد لقب كأس العالم، للمرة الثالثة في تاريخ التانجو، والأولى في مسيرة البرغوث.

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وحصد ميسي، جائزة "ذا بيست" مرة واحدة في تاريخه عام 2019، وذلك بعد انفصالها عن الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

 


 

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