الوكيل الإخباري - على الرغم من التقارير التي تشير إلى تمسك نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح، إلا أن أحمد بن علي القحطاني العضو الذهبي في نادي الاتحاد السعودي، قام بإشعال حماس الجماهير ومنحهم الأمل في إتمام الصفقة.



يواجه العميد حاجة ملحة لتعزيز جناحه الأيمن، خصوصًا في ظل عدم اقتناع المدرب البرتغالي نونو سانتو باللاعب المحلي عبد الرحمن العبود. وقد وضع مو هذا التدعيم كهدف رئيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ونفى رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة السابقة نيته الرحيل عن أوروبا خلال الموسم الحالي.

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وفي الأمس، أكد الصحفي البارز فابريزيو رومانو أن ليفربول يعامل محمد صلاح بأنه "ليس للبيع". ومع ذلك، تظل الأوضاع مختلفة في السعودية.



وقام أحمد بن علي القحطاني عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "X" بنشر صورة لمحمد صلاح وهو يرتدي قميص العميد، وأرفقها بصورة للساعة الرملية، مما يشير إلى اقتراب إتمام الصفقة.



ومع ذلك، قام بحذف الصورة بعد دقائق قليلة، مما أثار جدلاً بين الجماهير. هل تم الإعلان عن اقتراب الصفقة قبل الإعلان الرسمي عنها أم أنها لا تزال قيد المفاوضات؟ الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.



من الجدير بالذكر أن الأندية السعودية نجحت في ضم ثلاثي من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم: روبرتو فيرمينو (الأهلي)، جوردان هندرسون (الاتفاق)، فابينيو (الاتحاد).

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