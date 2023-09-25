حقيقة تواصل النصر مع رونالدو بخصوص تمديد عقده!

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر مُطلعة حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول رغبة إدارة نادي النصر السعودي بتمديد عقد النجم البرتغالي وقائد الفريق الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمدة موسم إضافي وذلك حتى عام 2026.



وأوضحت أنه لم يتم التواصل مع رونالدو بخصوص هذا الأمر خلال الفترة الماضية، لكن هناك بالفعل رغبة نصراوية في بقاء “صاروخ ماديرا” لأطول فترة ممكنة، وسيتم عرض تجديد العقد على اللاعب خلال شهر أكتوبر المقبل.



ويحصل رونالدو على راتب سنوي من النصر يُقدر بنحو 200 مليون دولار، وفقًا لمصادر صحفية متنوعة، ومن الُمرجح أن يؤدي تجديد العيد إلى حصوله على أرباح بنفس المبلغ تقريبًا أو ربما أكثر، وتُشير الاحتمالات إلى عدم ممانعة النجم البرتغالي في تمديد عقده، خاصة بعد الأخبار التي ترددت مؤخرًا بشأن رغبته بالاعتزال وهو داخل صفوف “العالمي”.

اضافة اعلان

ملاعب