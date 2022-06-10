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الجمعة، 10-06-2022 10:47 م

حقيقة خطوبة محمد صلاح من فنانة مشهورة - صورة

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الوكيل الإخباري - ملأت شهرة محمد صلاح نجم مصر الآفاق، ويسعى كل من يراه لالتقاط صور تذكارية معه وينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل. 

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وفي مزحة ثقيلة تداولت بعض المواقع الإلكترونية ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء خلال الأيام الماضية حول خطوبة النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بفنانة مصرية مشهورة وفق صحيفة الوفد.


وسبب تلك الشائعة ظهور الفرعون محمد صلاح مع الفنانة ديانا هشام في إحدى المناطق الساحلية في صورة، وقد أثارت الصورة حالة من الجدل بين المتابعين الذين أشاروا إلى ارتباطهما، بينما تأكد أن الأمر مجرد شائعة وتخمينات من رواد السوشيال ميديا.


وشاركت الفنانة الشابة ديانا هشام صورة من أحدث ظهور لها مع لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على البحر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".


والتقت "ديانا" باللاعب محمد صلاح أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية على شاطئ مدينة العلمين الجديدة، ووجهت له رسالة أرفقتها بصورتهما قائلة: "تشرفت بلقائك".


وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد صلاح للمضايقات، حيث أن نجم ليفربول تلاحقه الشائعات بشكل مستمر وخاصة فيما يتعلق بهذا الأمر.

 

البيان

 


 




 

 


 

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