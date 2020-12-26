حقيقة رحيل الثلاثي راموس ومودريتش وفاسكيز عن ريال مدريد

الوكيل الاخباري-

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كشفت صحفية اسبانية موقف نادي ريال مدريد من تجديد عقود الثلاثي سيرجيو راموس، لوكا مودريتش، ولوكاس فاسكيز.فاسكيز وراموس إلى جانب مودريتش، تنتهي عقودهم مع ريال مدريد بعد 6 أشهر، وبالتحديد في 30 يونيو 2021 .وقالت أرانتشا: "حتى الآن وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها، بنسبة 80% سيرجيو راموس سيقوم بتجديد عقده مع ريال مدريد" .وأضاف: "لوكا مودريتش يريد البقاء مع ريال مدريد، والنادي كذلك يريد بقاءه، هو سيكون أول من يجدد عقده مع الفريق" .واختتمت تصريحاته قائلة: "ريال مدريد يرغب كذلك في بقاء لوكاس فاسكيز، وسيُقدم له عرضًا من أجل تمديد بقاءه" .