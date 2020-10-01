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الخميس، 01-10-2020 11:41 ص

حقيقة رحيل نجم الهلال

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير إعلامية حقيقة رحيل هتان باهبري لاعب نادي الهلال، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان هتان باهبري قد انتقل لصفوف الهلال من نادي الشباب لمدة 3 مواسم، وشارك في تتويج الزعيم بدوري أبطال آسيا، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونفى الإعلامي عبد الرحمن الشنيبر عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، رحيل باهبري عن صفوف الهلال، مؤكدا استمراره ضمن قائمة الزعيم.

يذكر أن لوشيسكو مدرب الهلال، قد عرض رحيل هتان باهبري، وعمر خربين وكارلوس إدواردو، وعبد الله الحافظ نظرا لعدم الاستفادة من خدماتهم في الموسم الجديد.

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المصدر : ملاعب 

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