حقيقة رغبة نادي النصر السعودي في ضم هازارد نجم ريال مدريد

الوكيل الإخباري - كشف ماريو كورتيغانا، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية، حقيقة الأخبار التي ربطت البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، بالانضمام لنادي النصر السعودي، خلال الفترة الماضية.



وقال كورتيغانا، اليوم الإثنين، في تقرير نشره بصحيفة "ذا أثلتيك": "أنباء انتقال هازارد إلى النصر السعودي غير صحيحة حاليًا، لا توجد خطط للتعاقد معه، كما أن اللاعب لا يبحث فكرة الرحيل عن الميرنغي أيضًا".



وأضاف: "وفقا لمصادر داخل النادي، فإن النصر لا يريد بناء فريق خارق وهازارد ليس من ضمن أولوياتهم".



وكانت قناة "الإخبارية" قد قالت إن النصر قدم عرضه لهازارد، خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الصفقة قد يتم حسمها خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت أن "العالمي" يستهدف كذلك ضم ثنائي النادي الملكي لوكا مودريتش وسيرجيو بوسكيتس، بجانب مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي سيرجيو راموس.



بينما ذكرت مؤخرا صحيفة "ذا صن" أن النجم البلجيكي استغل وجوده في العاصمة السعودية الرياض أثناء خوض ريال مدريد كأس السوبر الإسباني ودخل في مفاوضات مع النصر السعودي للانضمام إلى صفوفه.



وأوضحت التقارير أنه تمت مشاهدة هازارد في مكاتب إدارة "العالمي"، مشيرة إلى أن هناك مزاعم بأن تواجده جاء للتفاوض مع النصر بشأن إمكانية التعاقد معه.



وأوضحت تقارير فرنسية، في وقت سابق، أن رودي غارسيا، مدرب النصر، سيستغل علاقته القوية بهازارد من أجل ضمه إلى صفوف النصر خلال الفترة المُقبلة، حيث سبق للاعب البلجيكي أن لعب تحت قيادة غارسيا في ليل الفرنسي، في الفترة التي قضاها بالنادي منذ 2005 وحتى 2012.

اضافة اعلان



ويلعب هازارد لنادي ريال مدريد منذ 2019، قادما من تشيلسي الإنجليزي، وحقق مع الملكي لقب الدوري الإسباني في 2019/2020، 2021/22، وكأس السوبر الإسباني 2019، 2021، ودوري أبطال أوروبا 2021–22، وكأس السوبر الأوروبي 2022.

وتعاقد النصر السعودي رسميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى صيف 2025.

ملاعب