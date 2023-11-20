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الإثنين، 20-11-2023 02:42 م

حقيقة عرض ريال مدريد تجديد عقد أنشيلوتي

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الوكيل الإخباري - يثير مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بعض الجدل في الفترة الأخيرة.

وذكرت تقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، يرغب في استمرار أنشيلوتي، وعرض عليه التجديد لموسمين مقبلين.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، أوضحت أنه لم يحدث أي نقاش في ريال مدريد خلال موسم 2023-2024 حول مستقبل أنشيلوتي.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد ترى أنشيلوتي أفضل خيار، لكن مصيره ليس محل نقاش في الوقت الحالي، إلا إذا صرح المدرب الإيطالي بأن مستقبله خارج البرنابيو، وهو شيء لن يحدث.

وزادت :"التفكير داخل مجلس إدارة ريال مدريد أن أنشيلوتي أفضل شخص لمواصلة قيادة الميرنجي لمدة موسم أو موسمين على الأقل، لكن حتى هذه اللحظة لم يُقدَّم أي عرض للمدرب الإيطالي بشأن التجديد.

وتابعت: "تحويل رغبة إدارة ريال مدريد إلى عرض رسمي لا يعد أمرا ضروريا في الوقت الحالي، لا سيما أن كلا من بيريز وأنشيلوتي يعرف ما يريده الطرف الآخر".

وقالت "ماركا": "سيتعين علينا الانتظار لمعرفة إذا كان ريال مدريد سيقدم عرضا جديدا لأنشيلوتي، لكن هذا الانتظار لن يطول، حيث يدرك مسؤولو الريال أن لا يمكن تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم لاتخاذ القرارات".

وختمت: "لقد انتظرت الإدارة حتى نهاية الموسم في السنوات الأخيرة لمناقشة مصير المدرب، لكن العلاقة مع أنشيلوتي الآن أصبحت مختلفة".

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