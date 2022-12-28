حقيقة عرض ريال مدريد لضم رونالدو

الوكيل الإخباري - أوضح خوسيه فيليكس دياز، الصحفي في "ماركا" الإسبانية، وبرنامج "الشيرنجيتو"، حقيقة تقديم ريال مدريد عرضًا لـ كريستيانو رونالدو حتى نهاية الموسم الحالي.



لم يتضح حتى الآن مستقبل كريستيانو رونالدو، بعدما فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، بعد المقابلة التي أجراها مع الإعلامي بيرس مورجان، والتي انتقد فيها إدارة الشياطين الحمر والمدير الفني السابق رالف رانجنيك، والمدير الفني الحالي إيريك تين هاج.



وأكدت بعض التقارير الإسبانية والسعودية أن رونالدو قد توصل لاتفاق للانتقال إلى النصر السعودي.



وكتب دياز عبر حسابه بموقع "تويتر": "ريال مدريد لم يقدم أي عرض لكريستيانو رونالدو، الذي لديه علاقة ممتازة مع النادي، وهو ما يكفي للسماح له بالتدريب في فالديبيباس وابنه يفعل الشيء نفسه، لا شيء أكثر".

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