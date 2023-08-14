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الإثنين، 14-08-2023 03:15 م

حقيقة عودة راموس لريال مدريد

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الوكيل الإخباري - كشفت مصادر في ريال مدريد، اليوم الاثنين، حقيقة عودة النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس إلى النادي الملكي، هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت، أن راموس بات أحد الخيارات المتاحة أمام ريال مدريد، لتعويض إيدير ميليتاو الذي تعرض لإصابة خطيرة، لا سيما أن لاعب باريس سان جيرمان السابق لا يرتبط بأي ناد حاليا.

وفي هذا الصدد، كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس - تويتر سابقا": "نفت مصادر من ريال مدريد الشائعات المنتشرة، بشأن عودة سيرجيو راموس إلى النادي".

وتعرض ميليتاو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مباراة أتلتيك بيلباو السبت الماضي، ضمن لقاءات الجولة الأولى لليجا.

ومن جانبه، رحل راموس عن ريال مدريد إلى سان جيرمان في صيف 2021، عقب انتهاء عقده وفشل مفاوضات التجديد التي أجراها مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز.

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