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الثلاثاء، 26-12-2023 03:38 م

حقيقة عودة نجم عربي إلى برشلونة

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية سعودية، حقيقة رغبة برشلونة في إعادة المدافع المغربي شادي رياض، خلال الصيف المقبل.

كانت تقارير إسبانية أمس الإثنين، أن النادي الكتالوني، قرَّر إعادة رياض إلى صفوفه، من خلال تفعيل بند إعادة الشراء من ريال بيتيس، مقابل 7 ملايين يورو.

لكنَّ صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن هذه الأنباء غير صحيحة، إذ قالت "لم يتحدث برشلونة مطلقًا مع ريال بيتيس بشأن استعادة شادي".

وأشارت إلى أنَّ برشلونة يملك خيارين لاستعادة رياض من بيتيس، وهي: تفعيل بند إعادة الشراء في يوليو/تموز 2024، أو تأجيله إلى صيف 2025.

ويلعب شادي رياض على سبيل الإعارة مع ريال بيتيس، لكن الأخير سيكون مجبرًا على شرائه هذا الموسم مقابل 3 ملايين يورو.

وإذا قرر برشلونة استرجاع المدافع المغربي، ثم بيعه لفريق آخر غير بيتيس سيحصل الأخير على 20% من مبلغ انتقاله المحتمل.

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