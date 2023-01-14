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السبت، 14-01-2023 02:41 م

حقيقة قميص المنتخب الأرجنتيني الجديد المستوحى من "البشت"

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الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر تصميما لقميص المنتخب الأرجنتيني مستوحى من البشت الذي ارتداه قائد "التانغو" ليونيل ميسي أثناء تسلم كأس العالم في "مونديال قطر 2022".

وزعمت بعض الحسابات على "السوشيال ميديا" أن هذا التصميم الجديد يعود لشركة أديداس، وأخرى بأن انتشاره أتى بسبب تصاعد "المطالبات الجماهيرية" بتغيير القميص الأرجنتيني، وبين من قال إنه تم اعتماده وهو القميص الجديد للمنتخب الأرجنتيني.

لكن موقع arabicpost أشار إلا أن موقع شركة أديداس الرسمي، لم يطرح أي تصميم جديد من هذا القبيل، وفي خانة تصميمات "كأس العالم"، تعرض الشركة القمصان الأرجنتينية بالشكل المعتاد.

وكانت شركة أديداس المصنعة للأطقم الأرجنتينية أضافت نجمة جديدة على تصميم القميص الأرجنتيني، وبدأت بطرحها للبيع في أواخر شهر ديسمبر من 2022، لتعبر النجمة الثالثة عن فوز المنتخب ببطولة 2022، بعد النجمتين السابقتين العائدتين للفوز في عامي 1978 و1986.

وذكر الموقع أن القميص الأرجنتيني المستوحى من البشت يعود لصفحة للمصمم الأرجنتيني إغناسيو لومبارت في "إنستغرام" التي خصصها لنشر تصاميمه الفنية والرقمية الحرة، وإبداعات تصميمية لمنتخبات وفرق رياضية حول العالم.

ووفقا للتعليق المنشور مع الفيديو، فإن فكرة هذا القميص ذي "التصميم الخيالي" تعود للأرجنتيني خوان دييغو ألانيز، وتسعى لتمثيل البشت الذي ارتداه ميسي عند رفع كأس العالم، ويحتوي التصميم على النجوم الـ3 الدالة على عدد المرات التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني بتاريخه.

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وترفق الصفحة التصميم بتنبيه بأن التصميم ليس للبيع، بل هو مجرد تصميم رقمي ثلاثي الأبعاد.

 

ملاعب 

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