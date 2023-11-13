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الإثنين، 13-11-2023 02:34 م

حقيقة معاقبة جماهير الأهلي بعد مباراة الجونة

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الوكيل الإخباري - كشف مصدر عن تفاصيل تقرير مراقب مباراة الأهلي والجونة، بشأن واقعة الاشتباك الذي حدث بين بعض جماهير القلعة الحمراء.

وقال المصدر، إن المراقب كتب في تقريره ما يلي: "حدثت مشادة بين بعض مشجعي الأهلي، حول من يقود الجماهير في المدرجات، ولم يستغرق الأمر أكثر من دقيقتين، قبل أن يتدخل بعض أفراد الأمن ويتم احتواء الموقف".

بينما كشف مصدر في رابطة الأندية المحترفة، في تصريحات، أن الاتجاه الأقرب هو عدم توقيع عقوبات على جماهير الأهلي بعد تلك الأحداث".

وواصل: "لم يحدث من الجماهير تجاوز أو سباب تجاه أي طرف، والأمر لا يعدو كونه مشادة لم تستمر طويلا ولم تتطور الأمور".

وكان الأهلي تعادل مع الجونة (1-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خالد بشارة أمس السبت، ضمن لقاءات الدوري الممتاز، حيث تقدم موديست للأحمر، وتعادل أحمد بلحاج لأصحاب الأرض من ركلة جزاء.

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