حقيقة مغادرة حمدلله الاسبوع القادم

الوكيل الإخباري _ فجر وكيل أعمال الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يوم أمس الأربعاء مفاجأة مدوية بشأن مستقبل اللاعب مع العالمي.





وكان نادي النصر قد أعلن يوم الإثنين الماضي أن الإدارة منحت اللاعب فترة راحة حتى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.





حيث نشر وكيل اللاعب صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام صورة وكتب: "هناك إحتمالية أن يغادر حمدالله الأسبوع القادم".





ويأتي حديث وكيل المغربي مخالفاً لتصريحات مسؤولي نادي النصر والذين سبق وأن أعلنوا عدم وجود أي مشاكل مع اللاعب الذي يغيب عن أفتتاحية مباريات فريقه في الدوري السعودي ضد الفتح.

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المصدر : ملاعب

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