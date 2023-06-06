حقيقة مفاوضات ريال مدريد لضم ديفيز

الوكيل الإخباري - أفادت تقارير صحفية في الساعات الماضية بإحراز نادي ريال مدريد تقدما في طريقه نحو التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ.



وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أكدت دخول الريال في مفاوضات مع النادي البافاري من أجل الدولي الكندي الشاب.



لكن فلوريان بليتينبيرج، صحفي شبكة "سكاي"، نفى عبر حسابه بموقع "تويتر"، هذه الأنباء.



وكتب الصحفي الألماني: "بايرن ميونخ لم يبلغ بشأن اجتماع مسؤولي ريال مدريد مع ممثلي ديفيز في ميونخ، بعكس ما تداولته ماركا".



لكن بليتينبيرج شدد على أن بطل أوروبا مهتم جدا بالحصول على توقيع صاحب ال22 عاما، لكن بايرن لا ينوي بيع اللاعب هذا الصيف.



وأتم: "بايرن ميونخ منفتح فقط على بيع لوكاس هيرنانديز بأكثر من 60 مليون يورو، وبينيامين بافارد نظير 30 مليونا".

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