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الإثنين، 20-02-2023 04:06 م

حقيقة مفاوضات مارسيلو مع النصر السعودي

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الوكيل الإخباري -  يُثير مستقبل البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر السابق لريال مدريد، الكثير من الجدل خلال الموسم الحالي.

كان مارسيلو، فسخ عقده منذ أيام مع أولمبياكوس اليوناني، وزعمت تقارير بأنه لديه عرضًا مغريًا للانتقال إلى نادٍ جديد قد يكون النصر السعودي لمزاملة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو.


وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "لا توجد محادثات جارية بين النصر ومارسيلو في هذه المرحلة.. مستقبل اللاعب البرازيلي لا يزال مفتوحًا".

وأضاف: "يبحث الظهير البرازيلي الآن عن الخيارات المتاحة بعد إنهاء العقد مع أولمبياكوس.. إنه متاح عبر انتقال مجاني، لكن لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن مستقبله".

يذكر أن مارسيلو يتواجد حاليًا في ريال مدريد، للتعافي من إصابة تعرض لها يوم 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو موعد آخر مباراة له مع أولمبياكوس.

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