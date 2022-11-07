حكم لبناني لقمة الوحدات والرمثا

الوكيل الإخباري - يقود الحكم اللبناني محمد عيسى، قمة نصف نهائي كأس الأردن لكرة القدم، التي تجمع الوحدات والرمثا، الأربعاء المقبل، على استاد الحسن في مدينة إربد.



وأعلن الموقع الرسمي لقناة الأردن أن المواجهة الثانية التي تجمع بين شباب العقبة وعمان FC، سيقودها الحكم أحمد يعقوب.



وكان نادي الرمثا قد طالب اتحاد كرة القدم باستقطاب طاقم حكام من الخارج على نفقته الخاصة، لإدارة مباراته مع الوحدات.



ويسعى الرمثا والوحدات للفوز وحسم التأهل إلى نهائي كأس الأردن، لإنقاذ موسمهما بعدما أخفقا في الظفر بلقب دوري المحترفين، الذي توج به الفيصلي.





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