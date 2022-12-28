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الأربعاء، 28-12-2022 02:25 م

حكم نهائي كأس العالم يعترف: ارتكبت خطأ كلف الفرنسيين غالياً

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الوكيل الإخباري - بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له حكم نهائي كأس العالم شيمون مارسينياك، من قبل الصحافة والمنتخب الفرنسي، اعترف الحكم الدولي بأنه ارتكب خطأ واحداً خلال المباراة ربما كلف الفرنسيين غالياً.

ورفض مارسينياك في حديثه في بولندا الأسبوع الماضي، العديد من الانتقادات الفرنسية، لكنه اعترف بأنه ارتكب خطأ كلف الفرنسيين في مرحلة ما.

وقال مارسينياك، البالغ من العمر 41 عاما، لموقع "سبورت بي إل"، بالطبع، كانت هناك أخطاء في المباراة النهائية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح أن من بين هذه الأخطاء أنه أوقف "الهجمة المرتدة الفرنسية بعد تدخل سيئ من الأرجنتيني ماركوس أكونا"، مضيفا "كنت خائفا من أن اللاعب المخطئ يريد الاسترخاء، وقرأت ذلك بشكل خاطئ لأنه لم يحدث شيء، ويمكنك إعطاء ميزة ثم العودة ببطاقة".

وأضاف أن الأمر صعب في مثل هذه الأمور، ولكنه أردف قائلا "الشيء المهم هو أنه لم تكن هناك أخطاء كبيرة".

وتلقى الحكم البولندي شيمون مارسينياك، وهو لاعب سابق في كل من بولندا وألمانيا، إشادة واسعة في أعقاب أدائه مباشرة، ولكن في الأيام التالية تعرض لانتقادات شديدة من صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية.

ثم انتشر هذا الانتقاد في جميع أنحاء فرنسا، وتم تقديم عريضة على موقع إلكتروني فرنسي تطالب بإعادة المباراة النهائية بسبب ما كان يُنظر إليه على أنه أخطاء من مارسينياك في التحضير لكلا الهدفين الأولين للأرجنتين.

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