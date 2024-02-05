الإثنين 05-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الارصاد الجوية تُحذر المواطنين : اجواء باردة جدا ً

بيان صادر عن وزارة الصحة

اطلاق مبادرة "نحن معا اقوى" لتطوير التعليم الدامج في إربد

الغذاء والدواء: قطاع الشاورما من القطاعات الأعلى خطورة

اشتباكات وتفجير كبير بمدينة غزة

15 وفاة من حوادث المدافئ منذ بداية الشتاء وأبرزها تركها مشتعلة أثناء النوم

جيش الاحتلال : إصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة

الملك والرئيس الإماراتي يحذران من تداعيات استمرار الحرب على غزة

خمسة شهداء في دير البلح وخان يونس

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الأوقاف لوظيفة إمام - اسماء

الإثنين، 05-02-2024 03:40 م

حكومة هونغ كونغ تتدخل في أزمة ميسي

22024511415454263036


الوكيل الإخباري - أثار غياب ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي عن مباراة فريقه الودية أمام نجوم هونغ كونغ غضبا شعبيا كبيرا لدى الجماهير والحكومة التي أصدرت بيانا رسميا تهاجم فيه الشركة المنظمة للمباراة.

ولعب فريق إنتر ميامي، مباراة ودية أمام نجوم هونغ كونغ والتي فاز فيها 4-1، صباح الأحد، في إطار استعدادات الفريق الأمريكي، لانطلاق الموسم الجديد، وكان من المفترض أن يشارك البرغوث الأرجنتيني في المباراة.

ورددت الجماهير هتافات تطلب من المنظمين "إعادة الأموال"، وبدت غاضبة خلال المواجهة بسبب عدم مشاركة النجم الأرجنتيني.

اضافة اعلان


وهاجمت الحكومة الشركة المنظمة للمباراة، خاصة وأن الحكومة مولت المباراة لمشاركة ميسي، وبناء على عدم خوض الأسطورة الأرجنتينية اللقاء قررت سحب جزء من التمويل.

وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان: "تم منح مباراة إنتر ميامي وهونغ كونغ تصنيف "M" (وافقت الحكومة على المساعدة في تمويله) بالإضافة إلى منحه مبلغ تمويل قدره 15 مليون دولار هونغ كونغ (1.92 مليون دولار أمريكي) لمكان إقامة المباراة من قبل اللجنة الرئيسية للفعاليات الرياضية الكبرى (MSEC)".

وأضافت: "بالنسبة لعدم مشاركة ميسي في المباراة اليوم فإن الحكومة كجميع مشجعي كرة القدم مصدومون للغاية من ترتيبات الشركة المنظمة وهي ملزمة بتقديم تفسير لجميع مشجعي كرة القدم".

وتابعت: "ستتخذ لجنة الأحداث الرياضية الكبرى إجراءات تتبع مع الشركة المنظمة وفقا للشروط والأحكام والتي تشمل تقليل مبلغ التمويل نتيجة لعدم مشاركة ميسي في المباراة".

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن ميسي بعد المباراة لم يتفاعل مع فريق نجوم هونغ كونغ خارج الملعب، وهو ما خيب آمال اللاعبين المحليين أيضا.


كما رفض الأرجنتيني، أن يتم تصويره وتصرف "بشكل محرج"، على عكس زملائه في الفريق، الذين قدموا للاعبين قمصانا موقعة.


بدورها ردت الشركة المنظمة في بيان عبرت فيه عن خيبة أملها وأكدت أن الشركة لم يكن لديها أي معلومات حول عدم مشاركة ميسي أو سواريز قبل انطلاق المباراة.


وعلل جيراردو مارتينو، مدرب إنتر ميامي، قرار عدم مشاركة ميسي بوجود إصابة في العضلة المقربة، ووجود خطر كبير من تفاقم الإصابة، وغياب لويس سواريز كان بسبب مشكلة في ركبته.


وأكد أن قرار عدم مشاركة ميسي وسواريز اتخذ بالتنسيق مع الطاقم الطبي لتجنب تفاقم إصابتيهما.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220245111916315642704 (1)

إصابة جديدة ترعب ريال مدريد

220245145435886251170 (1)

إعلان خريطة توزيع مباريات كأس العالم 2026

220245135149740654433

ذهبية وبرونزيتان للتايكوندو الأردني في بطولة الفجيرة

220245103244739043348 (1)

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

220245105049405607295

موسى التعمري يحدد المتسبب بإصابته ويتوعده بالرد

220245115056823012225

الاتحاد الاردني: هدفنا الحصول على لقب كأس آسيا

أخبار متعلقة
22024115167204775359

حسم موقف رونالدو من مواجهة ميسي المنتظرة الليلة

1202429122852412787432

موقعة الهلال تجدد ذكريات ميسي مع صديق قديم

1202429115829874207733

عوائد ضخمة لمباريات موسم الرياض

1202420113747727391212

ميسي ودي ماريا يشاركان في أولمبياد باريس

1202420102458163784032

ميسي يفاجئ الأرجنتين بقرار استثنائي في 2024

120242010420757352541

قائمة الفائزين بجوائز غلوب سوكر 2023