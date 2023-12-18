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الإثنين، 18-12-2023 04:17 م

حكيمي: فرحتي مع باريس لم تكتمل

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الوكيل الإخباري - بدا المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، حزينا بضياع فرحة استثنائية داخل جدران النادي الفرنسي.

وقال حكيمي عقب التعادل مع ليل (1/1) مساء الأحد في الدوري: "إنها ليست نتيجة جيدة للاحتفال بمباراتي رقم 100 مع الفريق".

وأضاف أشرف عبر قناة "أمازون برايم فيديو": "أتمنى ارتداء القميص الباريسي لمرات عديدة والاستمرار بشكل جيد".

وأكد: "نعم نحن غاضبون، لأننا كنا فائزين قبل أن نستقبل هدفا في الثواني الأخيرة، لقد كانت نهاية غير جيدة".

وواصل: "كانت المباراة متقاربة للغاية، وفريق ليل يلعب كرة قدم جيدة جدا، نجحنا في التسجيل وكان يجب أن نحسم المواجهة بالهدف الثاني".

وأتم أشرف حكيمي تصريحاته: "لم نفعل ذلك ولسوء الحظ، سجل ليل هدفا في الدقيقة الأخيرة وحرمنا من الفوز".

يذكر أن حكيمي (24 عاما) انتقل لصفوف بي إس جي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.

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