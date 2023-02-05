حكيمي يتفوق على ميسي بدرجة

الوكيل الإخباري - تفوق المغربي أشرف حكيمي على زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صراع الأفضل داخل "حديقة الأمراء".



وكان باريس سان جيرمان فاز بصعوبة على ضيفه تولوز (2-1)، أمس السبت، ضمن الجولة 22 من الدوري الفرنسي.



ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن حكيمي حصل على أعلى تقييم بين لاعبي سان جيرمان في المباراة (8 درجات)، ثم جاء ميسي في المرتبة الثانية ب7 درجات.



وذهبت التقييمات الأقل في سان جيرمان أمام تولوز إلى كارلوس سولير وهوجو إيكيتيكي (3 درجات)، ويليهما حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وفابيان رويز (4 درجات).





يذكر أن برانكو فان دين بومين تقدم في المباراة لصالح تولوز في الدقيقة 20، ورد سان جيرمان بهدفين سجلهما أشرف حكيمي وليونيل ميسي في الدقيقتين 38 و58.



وعزز الفريق الباريسي صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيده 54 نقطة.

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