الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

عودة التعليم الوجاهي في الطفيلة التقنية غدا

ترجيح تخفيض أسعار المحروقات في الأردن من 3-6% الشهر المقبل

علان: لا خسائر بقطاع الذهب في الأردن العام الحالي

الجرائم الإلكترونية: ضبط العديد من مثيري الفتن داخل المملكة

الثلوج تتسبب في تأخير 50 رحلة في مطارات موسكو

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ذكرى أحداث قلعة الكرك تصادف اليوم الأحد

2.4 مليون دينار للمفاعل البحثي في 2023

وظائف شاغرة في بلدية ذيبان - تفاصيل

أسعار الذهب في الأردن الأحد

الأحد، 18-12-2022 11:19 ص

حكيمي يتقدم باعتذار إلى إنفانتينو

12202218104632985012317


الوكيل الإخباري - تقدم أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي، باعتذار لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن الكلمات التي وجهها له عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

واحتل المنتخب المغربي المركز الرابع في مونديال قطر عقب خسارته أمس السبت (2-1) أمام المنتخب الكرواتي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحتل هذا المركز.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، أشارت إلى أن حكيمي تحدث بغضب مع إنفانتينو في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، عقب نهاية مباراة كرواتيا، بسبب الأخطاء التحكيمية التي عانى منها منتخب أسود الأطلس في البطولة.

ومع ذلك خرج حكيمي بعدها في تصريحات لقناة الرياضية المغربية موجها اعتذاره لإنفانتينو.

وقال حكيمي: "لم يحدث أي شيء. كنت غاضبا بعض الشيء بعد المباراة. ذهبت للتحدث معه وأقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له. هو صديقي وأحترمه كثيرا، إذن لم يحدث أي شيء".

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220221811317456795107

موقف رئيس الأرجنتين من حضور نهائي المونديال في قطر

1220221894133530699669

تركي آل الشيخ يقدم هدية لأمير قطر بمناسبة انتهاء كأس العالم

1220221891341210702484

السعودية.. لاعب يعتدي على حكم ويسقطه على الأرض (فيديو)

1220221892028102389885

موعد نهائي مونديال قطر.. والمباراة منقولة مجانا عبر هذه القنوات

639db3e042360430de52e3b8

مونديال 2022.. التشكيلتان الأساسيتان المحتملتان للأرجنتين وفرنسا في النهائي

12202217143254576499289

اشتبك مع صديقه المفضل حكيمي.. مواجهة خاصة لمبابي ونجم الأرجنتين في نهائي مونديال

أخبار متعلقة
1220221010922533481330

المغرب يخوض مباراة تاريخية اليوم السبت.. الموعد والقنوات الناقلة

12202288523228762987

كواليس اللقاء السري بين ليفربول ونجم المنتخب المغربي

1220227132953550434804

سر رقصة "البطريق" لأشرف حكيمي بعد هدفه في شباك إسبانيا

122022712488903929138

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي المونديال وتاريخ المواجهات بينهما

122022710311834353422

أكثر من مدرب.. الركراكي يستجيب لتوسلات مشجع مغربي (فيديو)

122022610635920694136

المغرب مهدد بخسارة نجمه أمام إسبانيا