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الإثنين، 02-01-2023 01:24 م

حكيمي يتورط في عقوبة بسبب مبابي

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الوكيل الإخباري - تورط أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، في عقوبة بسبب زميله كيليان مبابي، خلال مباراة لانس بالدوري الفرنسي.

وتعرض مبابي لتدخل عنيف للغاية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، تسبب في سقوطه على الأرض متأثرا بآلام شديدة في كاحل قدمه اليسرى.

وبسبب هذا التدخل العنيف، انفعل أشرف حكيمي بشدة ضد لاعبي لانس، مما دفع حكم اللقاء لإشهار البطاقة الصفراء في وجه المدافع المغربي الدولي.

في سياق آخر، ذكرت شبكة GFFN الفرنسية أن جماهير لانس، هتفت بحرارة لكيليان مبابي أثناء عمليات الإحماء، إشادة بتألقه مع منتخب فرنسا في كأس العالم (قطر 2022).

لكن مبابي لم يلمع كثيرا في ملعب لانس، حيث سقط العملاق الباريسي بنتيجة (1-3) في الجولة 17 من الدوري الفرنسي، ويتلقى خسارته الأولى هذا الموسم تحت قيادة المدرب كريستوف جالتيه.

ورغم الخسارة، يتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري برصيد 44 نقطة خلفه لانس 40 نقطة.

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