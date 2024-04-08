حكيمي يغلب هالاند.. ومبابي ثانيا في سباق السرعة

الوكيل الإخباري - حددت أحدث التقارير الإحصائية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، أسرع لاعب في دوري الأبطال هذا الموسم.



ويعد كريم أديمي (22 عاما) لاعب بروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا، بحسب إحصائية "يويفا"، هو الأسرع في نسخة العام الجاري من التشامبيونزليج، بسرعة قصوى 36.3 كلم في الساعة، يليه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والذي يتمتع بسرعة تصل إلى 36.1 كلم في الساعة.



وهذان هما اللاعبان الوحيدان اللذان تجاوزت سرعتهما حاجز الـ36 كلم في الساعة هذا العام، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن "يويفا"، وبعد انتهاء منافسات دور ثمن النهائي وحلول ربع النهائي.



وتحت 36 كلم في الساعة، يبرز لاعبون آخرون يتميزون بالسرعة مثل: لويس أوبيندا لاعب لايبزيج، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بسرعة 35.7 كلم في الساعة.



وكذلك أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ودايزان مايدا لاعب سيلتك بسرعة 35.6 كلم في الساعة، وأيضا محمد سيماكان لاعب لايبزيج وإرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ وساندرو تونالي لاعب نيوكاسل وتبلغ سرعتهم 35.5 كلم في الساعة.



وعلى مستوى الفرق الإسبانية، يعد الأوروجوائي فدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد هو الأسرع بـ35.2 كلم في الساعة، يليه رودريجو ريكيلمي وهو اللاعب الإسباني الأسرع في هذه النسخة من دوري الأبطال بـ34.8 كلم في الساعة وأظهر هذه السرعة في أول مشاركة له بالبطولة بقميص أتلتيكو مدريد الذي يلتقي أديمي.



بالمثل، تضم القائمة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بسرعة 34.7 كلم، وزميله فران جارسيا ومواطنه رافينيا جناح برشلونة وكلاهما تبلغ سرعته 34.6 كلم في الساعة.



وبسرعة 34.5 كلم في الساعة يأتي الأوروجوائي رونالد أراوخو لاعب برشلونة، والهولندي شيرالدو بيكر الذي ضمه ريال سوسييداد في سوق الانتقالات الشتوية الماضي.

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