حكيمي يكرر خطأ إبراهيموفيتش بقميص باريس

الوكيل الإخباري - ارتكب المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان، تصرفا مشابها لما فعله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أثناء لعبه في "حديقة الأمراء".



نال حكيمي بطاقة حمراء في الدقيقة 77 من مباراة أجاكسيو التي انتهت بفوز سان جيرمان بخماسية دون رد، أمس السبت، في الدوري الفرنسي.



والتقطت الكاميرات أشرف حكيمي يتفوه بعبارة غاضبة أثناء توجهه إلى غرفة خلع الملابس بملعب حديقة الأمراء، قائلا "هذه هي فرنسا" تعبيرا عن استيائه الشديد من قرار طرده.



ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن حكيمي كرر فعلة إبراهيموفيتش مع سان جيرمان، لكن بلغة أقل فظاظة.



وأشارت إلى أن إبرا في 2015 عقب مباراة ضد بوردو، خرج غاضبا من حكم المباراة، وقال أمام الكاميرات: "ألعب كرة القدم منذ 15 عاما ولم أر مثل هذا الحكم السيئ في هذا البلد القذر. هذا البلد لا يستحق باريس. لا ينبغي أن يكون النادي هنا.. نحن أفضل كثيرا من اللعب في هذا البلد".

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