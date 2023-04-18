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الثلاثاء، 18-04-2023 03:35 م

حكيمي ينافس على جائزة مرموقة في فرنسا

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الوكيل الإخباري - ترشح أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب، ومدافع باريس سان جيرمان، لجائزة مرموقة في فرنسا.

ودخل حكيمي، دائرة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وتحمل هذه الجائزة، اسم النجم الكاميروني الراحل، مارك ففيان فوي، وتقدمها قناة فرانس 24، وإذاعة راديو فرنسا RFI بشكل سنوي.

ويتنافس على جائزة الموسم الجاري بخلاف أشرف حكيمي، كل من مواطنه المغربي يونس عبد الحميد مدافع ريمس، والإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط لانس، والفائز بالجائزة الموسم الماضي.

كما تضم القائمة أيضًا، ماما بالدي لاعب تروا ومنتخب غينيا بيساو، والثنائي المالي محمد كامارا (موناكو) وهاماري تراوري (رين)، السنغالي حبيب ديالو (ستراسبورج)، والكونغولي تشانسي مبيمبا (مارسيليا)، والزيمبابوي مارشال مونيتسي (ريمس)، والغاني ساليس عبد الصمد (لانس).


وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي، يوم 30 مايو/آيار المقبل.

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