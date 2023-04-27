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الخميس، 27-04-2023 04:14 م

حلم لقب دوري أبطال آسيا يراود الهلال

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الوكيل الإخباري - أكد مدافع الهلال السعودي محمد البريك، أن فريقه لا يخشى أن يعرقل الإرهاق سعيه للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة، عندما يستضيف أوراوا رد دايموندز الياباني في ذهاب النهائي، بعد غد السبت.

يخوض الهلال الذي فاز بلقبه الآسيوي الرابع في 2021، المباراة على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، مع ظهور آثار الموسم المزدحم بالمباريات على لاعبي الفريق.


وفاز الهلال 2-0 على غريمه النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، قبل أن يحسم الفوز 1-0 في الوقت الإضافي على الاتحاد، لكن هذه الانتصارات أنهت مسيرة غير متسقة مع ظهور علامات الإرهاق على العديد من اللاعبين.


وقال البريك: "رغم خوض كأس العالم العام الماضي، ومشاركة الفريق في مونديال الأندية في فبراير (شباط)، إلا أن الهلال تعامل مع جدول المباريات بهدوء وفي صالحه.


وأضاف: "اعتدنا على الجدول المزدحم بالمباريات كل موسم، الإرهاق ليس مشكلة، نحن نعرف واجباتنا وكيف نعتني بأنفسنا ونبذل قصارى جهدنا دائماً للتعافي، ربما لم نكن في أفضل حالاتنا عندما خضنا الكثير من المباريات الواحدة تلو الأخرى، لكن بمجرد عودة جميع لاعبينا المصابين أظهرنا الوجه الحقيقي للهلال أمام النصر والاتحاد".

وشارك 12 لاعباً من الهلال بينهم البريك في مشوار المنتخب السعودي في مونديال 2022، وكان عشرة منهم في الملعب خلال الفوز المذهل على الأرجنتين في افتتاح دور المجموعات.

وفاز الهلال بآخر مواجهة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وثأر من هزيمته على يد الفريق الياباني قبل ذلك بعامين.

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وبعد مباراة الذهاب، سيلتقي الفريقان مرة أخرى في الإياب على ملعب سايتاما باليابان بعد سبعة أيام.


وأقيم النهائي خلال وباء كورونا من مباراة واحدة، لكن مع عودة السفر إلى طبيعته تشهد هذه النسخة عودة نظام الذهاب والعودة.

 

ملاعب 

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