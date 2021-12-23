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الخميس، 23-12-2021 06:04 م

حماد الأسمر : أدرس عددا من العروض والأولوية للعقبة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
قال حارس مرمى شباب العقبة ، حماد الأسمر، أن عقده مع فريقه قد انتهى، حيث تم مفاتحته بتمديده والأستمرار معه للموسم الرابع على التوالي.
 

وكشف الأسمر في حديث خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، عن تلقيه عددا من العروض المحلية، ويقوم حاليا بدراستها بتأني، مبينا أن الأولوية لشباب العقبة، إذ يبحث عن الاستقرار واستمرار التألق مع الفريق .


وأكد حارس مرمى منتخب النشامى السابق عن انتظاره لعروض إحترافية خارجية بالوقت الحالي، حيث تسير الأمور بصورة طيبة بهذا الإتجاه.

 

وكان الأسمر قد مثل جميع المنتخبات الوطنية بالإضافة للعديد من الأندية المحلية البارزة وأهمها الوحدات والجزيرة، وكانت أبرز محطاته عندما حمل قميص المنتخب الوطني في كأس العالم للشباب 2007.

وعلم موقع ملاعب أن إدارة شباب العقبة بدأت بالعمل لإجراء العديد من الصفقات المهمة التي ستساعد الفريق على المنافسة بالموسم المقبل على مراكز متقدمة بدوري المحترفين، والخروج من دوامة صراع الهبوط التي علق فيها الفريق منذ موسمين رغم مستوياته المميزة .

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المصدر : ملاعب   

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