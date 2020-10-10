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السبت، 10-10-2020 11:43 ص

حماية من نوع خاص.. يوفنتوس يُقيد لاعبيه أمام كريستيانو رونالدو

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الوكيل الإخباري _ يفرض نادي يوفنتوس الإيطالي حماية خاصة على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هداف الفريق الأول، خوفا من تعرضه لأي إصابة في التدريبات وفقدانه في المباريات الرسمية. 

اللاعب الدولي البرتغالي وصل إلى "السيدة العجوز" في صيف 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 112 مليون يورو، ليصبح هداف الفريق الأول على مدار موسمين متتاليين.

وتحدث البلجيكي داوودا بيترز لاعب يوفنتوس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، عن الحماية التي يحظى بها رونالدو داخل مقر تدريبات البيانكونيري.

وقال صاحب الـ21 عاما: "الجهاز الفني يحثنا في التدريبات على توخي الحذر عند مواجهة رونالدو، لأنه يمثل أهمية بالغة للنادي".

واعترف اللاعب الغيني الأصل، بصعوبة تطبيق ذلك على أرض الواقع، نظرا لرغبة كل لاعب في إبراز أفضل ما لديه وبذل قصارى جهده في التدريبات، في الوقت الذي يجب أن يتوخى فيه الحذر أمام رونالدو.

وفيما يتعلق بتواصله مع صاحب الـ35 عاما، قال: "لقد التقيت به أول مرة في صالة الجيم، وكان منشغلا بالتدرب على إحدى الآلات، لكنه حياني مباشرة وسألني عن بلجيكا وغينيا أيضا".

وأتم بقوله: "يقولون عنه إنه مغرور، لكنه ليس كذلك على الإطلاق، فهو لاعب يحب العمل الشاق، مثل باقي عناصر الفريق، ولا يتعامل على أنه النجم هنا".

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المصدر : ملاعب 

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