حمد الله مفاجأة قائمة المغرب في كأس العالم

الوكيل الإخباري - أعلن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي عن القائمة النهائية للأسود المؤلفة من 26 لاعبا والتي ستشارك في كأس العالم في قطر و التي ضمت الوجوه المألوفة يتقدمها حكيم زياش لاعب تشيلسي الأنجليزي بمعية أشرف حكيمي لاعب باريس يان جرمان الفرنسي ? كما سجلت تواجد بدر بانون لاعب قطر القطري و اسقاط ايوب الكعبي لفائدة عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي



حراسة المرمى:



ياسين بونو ( اشبيلية الإسباني) منير محمدي (الوحدة السعودي)- رضا التكناوتي ( الوداد الرياضي)



الدفاع:



أشرف حكيمي( باريس سان جرمان الفرنسي)- نوصير مزرواي( باييرن ميونيخ)- نايف أكرد( ويست هام الأنجليزي)- رومان سايس( بيسكتاش التركي)- أشرف داري( بريست الفرنسي)- يحيي عطية الله( الوداد الرياضي)- بدر بانون( قطر القطري)- جواد يميق (بلد الوليد الاسباني}



وسط الميدان:



سفيان أمرابط( فيورنتينا الإيطالي)- عز الدين أوناحي( أونجيه الفرنسي) - أمين حارث ( مارسيليا الفرنسي)- سليم أملاح ( ستاندار دو لييج البلجيكي)- عبد الحميد الصابيري ( صمبدوريا الإيطاليا)- سفيان بوفال( أونجيه الفرنسي)- عبد الصمد الزلزولي( أوساسونا الإسباني)- حكيم زياش( تشيلسي الأنجليزي )- زكرياء بوخلال ( تولوز الفرنسي)- الياس الشاعر( كوينز بارك رانجرز) - يحيي جبران (الوداد الرياضي)



الهجوم:



يوسف النصيري ( اشبيلية الإسباني)- بلال خنوس (جينك البلجيكي)- وليد شديرة( باري الإيطالي)- عبد الرزاق حمد الله ( اتحاد جدة السعودي)





ملاعب

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