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الخميس، 10-11-2022 04:56 م

حمد الله مفاجأة قائمة المغرب في كأس العالم

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الوكيل الإخباري - أعلن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي عن القائمة النهائية للأسود  المؤلفة من 26  لاعبا والتي ستشارك في كأس العالم في قطر و التي ضمت الوجوه المألوفة يتقدمها حكيم زياش لاعب تشيلسي الأنجليزي بمعية أشرف حكيمي لاعب باريس يان جرمان الفرنسي ? كما سجلت تواجد بدر بانون  لاعب قطر القطري و اسقاط ايوب الكعبي لفائدة عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي

حراسة المرمى:

ياسين بونو ( اشبيلية الإسباني) منير محمدي (الوحدة السعودي)- رضا التكناوتي ( الوداد الرياضي)

الدفاع:

أشرف حكيمي( باريس سان جرمان الفرنسي)- نوصير مزرواي( باييرن ميونيخ)- نايف أكرد( ويست هام الأنجليزي)- رومان سايس( بيسكتاش  التركي)- أشرف  داري( بريست الفرنسي)- يحيي عطية الله( الوداد الرياضي)- بدر بانون( قطر القطري)- جواد يميق (بلد الوليد  الاسباني}

وسط الميدان:

سفيان أمرابط( فيورنتينا الإيطالي)- عز الدين أوناحي( أونجيه الفرنسي) - أمين حارث ( مارسيليا الفرنسي)- سليم أملاح ( ستاندار دو لييج البلجيكي)- عبد الحميد الصابيري ( صمبدوريا الإيطاليا)-  سفيان بوفال( أونجيه الفرنسي)-  عبد الصمد الزلزولي( أوساسونا الإسباني)- حكيم زياش( تشيلسي الأنجليزي )- زكرياء بوخلال ( تولوز الفرنسي)- الياس الشاعر( كوينز بارك رانجرز) -  يحيي جبران (الوداد الرياضي)

الهجوم:

يوسف النصيري ( اشبيلية الإسباني)- بلال خنوس (جينك البلجيكي)- وليد شديرة( باري الإيطالي)- عبد الرزاق حمد الله ( اتحاد جدة السعودي) 


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