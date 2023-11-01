الأربعاء 01-11-2023
الوكيل الاخباري

حادث بين 3 مركبات يُسبب أزمة سير قرب اشارات مستشفى الملكة علياء

كتائب القسام : نلتحم الآن مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 8796

الملك: فك الحصار عن غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني هناك

بمجزرة جديدة .. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي في جباليا

مدير المستشفيات في غزة: الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال ساعات

مدير هيئة المعابر في غزة: 81 جريحا سيغادرون غزة إلى مصر

كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية تجاه المدن المحتلة

مدير مجمع الشفاء : على العالم أن يسمح بدخول الوقود لغزة قبل فوات الأوان

وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأمن السيبراني - رابط التقديم

عاجل

كتائب القسام : نلتحم الآن مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون

الأربعاء، 01-11-2023 01:36 م

حمد الله يتأهب لرقم قياسي نادر بكأس الملك

112023110033824593966


الوكيل الإخباري - اقترب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من تحقيق لقب الهداف التاريخي لكأس خادم الحرمين الشريفين بكل مسمياتها.

وسجل حمد الله هدفين من ثلاثية الاتحاد 3-0 الليلة في مرمى الفيحاء، حيث تأهل "العميد" لربع النهائي.

ورفع النجم المغربي عدد أهدافه في مرمى الفيحاء بكأس الملك إلى 6، منها 4 في مباراة واحدة كانت بقميص النصر.

وبات حمد الله قريبا من معادلة رقم الهداف التاريخي لكأس الملك، المدون باسم قائد أهلي جدة الراحل أمين دابو.

ويملك النجم المغربي 24 هدفا حاليا بفارق هدف واحد عن دابو صاحب ال 25 هدفا.

وجاءت أهداف المغربي في 6 مواسم منها 20 هدفا مع النصر و4 أهداف مع العميد.

وتجرى قرعة دور الثمانية لكأس الملك غدا الخميس، حيث تأهلت فرق الاتحاد والهلال والنصر والخليج والتعاون والشباب وأبها، إضافة للفيصلي من الدرجة الأولى.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120231104851705809960

4 قرارات جديدة لمجلس الزمالك

1120231104640290411713 (1)

مانشستر سيتي لن يوافق على رحيل دي بروين في يناير

1120231103338958071163

بيلينجهام يرد على خطة باريس الجنونية

1120231101435191530868

سحب قرعة غرب آسيا للناشئات في الاردن

11202319524411100686

لماذا انسحبت أستراليا أمام السعودية لاستضافة مونديال 2034؟

112023193940832861512

ميسي وبرشلونة.. صفقة وشيكة قبل الوداع الأخير

أخبار متعلقة
11202319516263710253

الاتحاد السعودي يثير الجدل برسالة غريبة

1020234102251997632822 (1)

عقوبات متوقعة تنتظر سباهان الإيراني بعد إلغاء مباراة الاتحاد السعودي

10202349371300728236 (1)

بيلينغهام يعادل رقم رونالدو مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

102023491319483628983

أول قرار لهيئة الحكام الإنجليزية بعد إلغاء هدف صحيح لليفربول

102023491047396266924 (1)

بايرن يخرج من عنق الزجاجة ومانشستر يونايتد يتخبط مجددا

1020233161934320221165

القرار الأقرب بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان