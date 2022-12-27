حمد الله يقود الاتحاد لفوز كبير على التعاون

الوكيل الإخباري - حافظ الاتحاد على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري السعودي بفوز كبير 3-0 على التعاون بفضل ثنائية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.



رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة من تسع مباريات في المركز الثالث.



وتجرع التعاون الهزيمة الثانية له هذا الموسم ليتراجع للمركز الخامس برصيد 20 نقطة من عشر مباريات.



تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول دون النجاح في هز الشباك، وكاد مهند الشنقيطي أن يضع الاتحاد في المقدمة بعد أن سجل هدفاً لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل في الدقيقة 27.



وتلقى التعاون ضربة موجعة في الدقيقة 32 بعدما تعرض محمد الغامدي لإصابة لم يكمل بسببها المباراة ليغادر الملعب ويدخل فيصل درويش بدلاً منه.



وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 38 ليتمكن من افتتاح التسجيل عبر هيلدر كوستا بتسديدة من داخل المنطقة.



وقضى المغربي حمد الله على آمال منافسه في إدراك التعادل بتسجيله الهدف الثاني مستفيداً من تمريرة البرازيلي رومارينيو ليسدد كرة أرضية على يمين حارس التعاون في الدقيقة 73.



وأضاف حمد الله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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