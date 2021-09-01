حمد ردا على الاهتمام الإعلامي : كنا بين أفضل 5 منتخبات آسيوية

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الوكيل الإخباري - أنس عشاشهد تمرين المنتخب الوطني الأخير قبل المغادرة للمعسكر التدريبي في البحرين، اهتماما إعلاميا منقطع النظير؛ حيث تواجدت في التدريبات جميع وسائل الإعلام المحلية والعديد من الوكالات العربية والعالمية، في تأكيد على أهمية المرحلة الجديدة التي سيبدأها منتخب النشامى.المدير الفني عدنان حمد أكد خلال لقاءه بممثلي تلك الوسائل قبل التمرين أنه ليس بجديد على الإعلام الأردني حيث عمل معه مسبقا لقرابة الـ 10 أعوام، وأنه يعلم دوره الداعم وقدرته على الإسناد للعودة بالكرة الأردنية لمكانها السابق بين أفضل 5 منتخبات بالقارة الآسيوية.وهذا التجمع هو الأول للمنتخب الوطني بعد تعيين عدنان حمد "قاد المنتخب لأيام معدودة بعد رحيل فيتال بوركيلمانز"، إذ يسعى المدرب العراقي لتكرار انجازاته السابقة مع منتخب النشامى .