حمد : لدينا تعدد بالمواهب يفوق جيل 2011 والأندية لا تمتلك إمكانياتنا

الوكيل الإخباري - أنس عشا



أكد المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد أن المنتخب سيكون قادر على المنافسة ببطولة كأس العرب رغم صعوبة المنتخبان المغربي والسعودي وتراجع الأرقام البدنية للاعبينا، والتي يتم رصدها بالمنتخب بسبب إمكانيات غير متوفرة بالأندية .



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وقال المدرب العراقي في حديثه لوسائل الإعلام على هامش تدريب النشامى : " المنتخب الحالي أكثر تعددية عن منتخب 2011، نمتلك الآن 4 مهاجمين مميزين، في 2011 ذهبنا لكأس اسيا بعبدالله ذيب فقط، والأمر ذاته ينطبق على مركز الظهير الأيمن، لدينا خيارات كثيرة ".







وأشاد المدرب بالعديد من الأسماء المتواجدة بالجيل الحالي أمثال يزن النعيمات، بهاء فيصل، فراس شلباية، أحمد ثائر واحسان حداد، مؤكدا أنه ذكر اسمائهم للذكر لا للحصر .