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الخميس، 09-12-2021 12:25 م

حمزة الدردور يتزعم هدافي الكرة الأردنية ويصبح الأول بتاريخ النشامى

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

لم يكن هدف مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حمزة الدردور، بمرمى فلسطين حاسما في المباراة ونقطة لابتعاد النشامى فحسب، بل كان تاريخيا لقائد فريق الرمثا.اضافة اعلان




 
 

الدردور بإكماله تمريرة ياسين البخيت الحاسمة في مرمى " الفدائي" وصل لهدفه الشخصي الـ32 بقميص النشامى .

 

 

وبهذا الهدف أصبح حمزة الدردور الهداف التاريخي للمنتخب الأردني بعد مسيرة دولية طويلة لصاحب الـ 30 عام، تمتد لأكثر من 11 سنة، تخللها المشاركة في كأس أمم اسيا بـ 3 مناسبات، و3 تصفيات لكؤوس العالم، وصولا لأن يحمل شارة القيادة في عدد من المباريات .

 




 

 


 

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