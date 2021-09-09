الخميس 09-09-2021
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الخميس، 09-09-2021 01:56 م

حمزة الدردور يدخل نادي الـ 100

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
وصل نجمنا الدولي حمزة الدردور للمباراة الدولية رقم 100 وذلك بمشاركته بديلا في مباراة المنتخب الوطني ونظيره البحريني في البطولة الودية الثلاثية التي أقيمت في المنامة واختتمت يوم الثلاثاء.اضافة اعلان


 

 

ويمتلك الدردور سجلا دوليا حافلا، حيث شارك صاحب الـ 30 عام لأول مرة رفقة النشامى قبل ما يزيد عن الـ 10 سنوات، ومثل منتخبنا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2014، 2018 و2022، كما خاض جميع المنافسات القارية والعربية التي تخللتها هذه الفترة .

وكان منتخب النشامى قد حقق فوزه الأول بالعهد الجديد للمدير الفني العراقي عدنان حمد، وذلك بالفوز على البحرين بهدفين لهدف.

 




 

 


 

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